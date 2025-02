Mistermovie.it - Mister Movie | The Substance arriva in Streaming, il film con Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid

A partire dal 4 marzo, la piattaforma IWONDERFULL Prime Video Channels presenta "The Substance", uncandidato a cinque Premi Oscar e cinque Premi BAFTA, e vincitore ai Golden Globes per la straordinaria interpretazione dicome Miglior Attrice Protagonista. Questo lungometraggio femminista e spietato segna il ritorno di Coralie Fargeat dietro la macchina da presa, confermandola come una delle voci più interessanti del cinema contemporaneo."The Substance" in: UnEvento su IWONDERFULL Prime Video Channels"The Substance" esplora un concetto rivoluzionario: immagina una versione migliore di te stessa, più giovane, più bella, perfetta in ogni senso. Questo prodotto promette di cambiare la vita, generando una nuova versione di te, con una sola regola: dividere il tempo equamente tra la vecchia e la nuova versione, una settimana ciascuna.