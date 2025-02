Ilnapolista.it - La Gazzetta oggi scriveva: “L’Inter gioca con la freccia che lampeggia”. Si è rotta la freccia

Leggi su Ilnapolista.it

La: “con lache”. Si èlaIl terzo pareggio consecutivo del Napoli, sempre rimontato, permette aldire stasera con lache: se vince, passa intesta a +1 e a + 6 sull’Atalanta, fermata dal Cagliari. A due turni dallo scontro diretto del Maradona.Anche allaperò avevano uno strano sentore:Dei due incroci di campionato con il Milan e di quelli casalinghi con Napoli e Juve,non ne ha vinto uno. Nel torneo scorso i nerazzurri vinsero tutti gli scontri diretti, tranne quello con la Juve a Torino, finito in parità. Inzaghi vuole espugnare lo Stadium per lanciare la volata scudetto e per fare la prova del fuoco, in una tana calda, per poi calare al Maradona tra un paio di settimane.