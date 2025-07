Mamma in vacanza perde di vista i suoi bambini in bici ritrovati dalla Polizia | avevano percorso quattro chilometri

Il lieto fine dopo le lacrime e tanta paura: è la vicenda capitata ad una quarantenne turista milanese che ha trovato l'aiuto della Polizia di Stato dopo aver perso di vista i suoi figli piccoli. Una mattinata da incubo per la donna della provincia di Milano in vacanza a Cesenatico con la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: vacanza - vista - suoi - polizia

Il PSG manda in vacanza 7 calciatori per farli riposare in vista dell’Inter: scoppia la polemica - Polemica in Francia dopo la scelta del PSG di mandare in vacanza sette giocatori, tra i quali Donnarumma, alla vigilia del match contro il Montpellier.

Dipendente pescarese in vacanza gratis con il progetto "Camera con vista" di Poste Italiane [FOTO] - C’è anche Linda Gentile, un’operatrice del contact center di Poste Italiane a Pescara, tra i 250 dipendenti dell’azienda che, grazie al progetto “Camera con vista”, anche quest’anno stanno avendo la possibilità di soggiornare gratuitamente per una settimana in uno dei tanti immobili di proprietà .

Sulla spiaggia dei bagni "Ricci" a Miramare una situazione di emergenza ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma si è fortunatamente risolta grazie a un ispettore della polizia stradale in vacanza e a un suo amico. Vai su Facebook

Mamma in vacanza perde di vista i suoi bambini in bici, ritrovati dalla Polizia: avevano percorso quattro chilometri; Truffe online sui voli, è allarme a Bari: vacanze in fumo con biglietti falsi e soldi spariti; Articolo.

Vuoi viaggiare in sicurezza? Segui i consigli della Polizia per una vacanza sicura - Scegli di viaggiare in sicurezza grazie ai consigli della Polizia Postale per una vacanza sicura dall'inizio fino alla fine, senza sorprese. Da msn.com

Vacanze in sicurezza: i consigli della Polizia Postale per chi parte - Se vuoi trascorrere vacanze in sicurezza approfitta subito dei consigli della Polizia Postale per chi parte per un viaggio. Riporta msn.com