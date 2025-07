TVA via libera all' acquisizione di largo Micara | ora si potrà approvare il progetto e iniziare i lavori

Potrà vedere la luce il progetto esecutivo del primo tratto della nuova tranvia Termini – Vaticano – Aurelio. Con una delibera di Giunta, infatti, il Comune di Roma ha definito l’acquisizione dell’area di largo Cardinal Micara, su via Gregorio VII, dove sorgerà il nuovo ricovero dei tram. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: acquisizione - largo - micara - potrÃ

Il tram TVA Termini-Vaticano-Aurelio riparte: ok allo spostamento delle tubature e all’acquisto di largo Micara, futuro deposito. Cantieri da settembre. Vai su Facebook

Largo Cardinal Clemente Micara, all’Aurelio, al via iter per acquisizione; Tram Aurelio-Vaticano-Termini: da Boccea a largo Argentina entro fine 2026. Lavori al via il prossimo aprile; Tramvia TVA: l’Amministrazione ribadisce l’impegno a realizzare la linea.