Curva Nord Inter gli ultras tuonano contro lo stop degli abbonamenti | I vostri abusi non ci fermeranno pronti a reagire per vie legali! Il duro comunicato

Curva Nord Inter, gli ultras contro lo stop degli abbonamenti: «I vostri abusi non ci fermeranno, pronti a reagire per vie legali!». Il comunicato. Con una lettera congiunta sui social, i gruppi della Curva Nord dell’ Inter prendono una forte presa di posizione contro il club meneghino, a seguito delle limitazioni per gli ultras nella nuova campagna abbonamenti per la prossima stagione. IL COMUNICATO – « A poche ore dalla chiusura della prelazione per gli abbonati, ci troviamo davanti a una situazione surreale: numerosi ragazzi dei gruppi di curva non riescono a rinnovare il proprio abbonamento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Curva Nord Inter, gli ultras tuonano contro lo stop degli abbonamenti: «I vostri abusi non ci fermeranno, pronti a reagire per vie legali!». Il duro comunicato

In questa notizia si parla di: nord - inter - curva - ultras

Inter-Roma da bordo campo: la mossa vincente di Ranieri, le reazioni al rigore non fischiato e il messaggio della Nord - A San Siro c`è un`aria diversa: un po` perchè la curva sceglie il silenzio per i primi 20`, contro il caro biglietti per la Champions, un.

Inter, la curva Nord si spacca: i gruppi si dividono - (Adnkronos) – La Curva Nord dell’Inter si divide. “Dopo un periodo di profonde riflessioni interne e grandi cambiamenti, i gruppi della Nord comunicano la decisione di tornare a essere completamente indipendenti, senza più alcun tipo di raggruppamento sotto un’unica sigla o nome collettivo”, si legge in un post pubblicato sulle pagine social della Curva Nord dell’Inter.

Inter-Barcellona, arriva la decisione sullo sciopero del tifo della curva: il comunicato ufficiale della Nord - di Redazione La decisione ufficiale della Curva Nord sullo sciopero del tifo durante Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League.

? #Inter, stangata sugli ultras della #CurvaNord: prezzi e nuove restrizioni nella campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026 https://www.panorama.it/attualita/sport/inter-curva-nord-abbonamenti-2025-2026-regole-ultras-inchiesta Vai su Facebook

#Inter e #Milan stanno respingendo centinaia di richieste di rinnovo abbonamento per tifosi che in passato siano stati colpito da Daspo o anche solo da sanzioni amministrative per comportamenti non consoni allo stadio. La misura è giustificata in applicazio Vai su X

Inter e Milan negano gli abbonamenti ai tifosi non graditi, respinti in centinaia; San Siro: lungo elenco di ultrà 'non graditi' da Milan e Inter; Inter e Milan negano gli abbonamenti a centinaia di ultras “non graditi”: come cambia la gestione….

Abbonamenti Inter, la black list contro i capi ultra. La Curva Nord vuole fare causa al club - La Curva Nord denuncia l'esclusione di storici abbonati: avviata un'azione legale contro l'Inter. Si legge su affaritaliani.it

Inter, stretta sulla Curva Nord: così le nuove norme per togliere soldi e potere agli ultras - Cosa prevedono le nuove norme per gli ultras della Curva Nord: dopo l'inchiesta e le condanne, ecco il divieto cambio nominativo e prezzi aumentati Int ... Secondo panorama.it