John goodman svela la verità sulla sua relazione con roseanne barr dopo il licenziamento da disney

stato attuale della relazione tra john goodman e roseanne barr. In seguito alla conclusione della serie The Conners, è emerso un quadro chiaro riguardo ai rapporti tra gli interpreti principali. In particolare, l'attore John Goodman ha rivelato di non aver avuto contatti con l'originale protagonista, Roseanne Barr, da diversi anni. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista pubblicata su The Hollywood Reporter. dichiarazioni di john goodman sulla relazione con roseanne barr. Nel corso dell'intervista, Goodman ha affermato: " Dubiterei che lei voglia parlare con me ", sottolineando la distanza tra i due attori.

In questa notizia si parla di: john - goodman - roseanne - barr

