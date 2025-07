Bus caduto nel Po autopsia conferma malore dell’autista | aneurisma fulminante

È stato il malore la causa dell'incidente, un aneurisma fulminante scatenato dalla rottura multipla dell'aorta. Lo shock emorragico è stato istantaneo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bus caduto nel Po, autopsia conferma malore dell’autista: aneurisma fulminante

