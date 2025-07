SalinaDocFest in partenza la nuova edizione

La XIX edizione del SalinaDocFest si prepara a celebrare i protagonisti di un cinema che guarda al reale con occhi lucidi e cuore aperto. I premi di quest’anno - oltre ai tre tradizionali premi del concorso (G.B. Palumbo al miglior documentario, Mediafenix al miglior montaggio e Signum del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: salinadocfest - edizione - partenza - premi

SalinaDocFest 2025, il regista statunitense Oliver Stone ospite d’onore della 19esima edizione del festival - Il tema scelto per questa edizione è Nuove Parole / Nuove Immagini, un invito a riscoprire la profondità del linguaggio nell’era digitale e del rumore Per la XIX edizione il festival del documentario narrativo si sposta in piena estate Dal 15 al 20 luglio a Salina, con il tema “Nuove Parole /

Anteprima a Messina per il SalinaDocFest 2025:, premio a Elio Germano e grandi ospiti per la XIX edizione - ll SalinaDocFest 2025 anticipa le sue date e approda nel mese più bello dell’estate: dal 15 al 20 luglio, l’Isola di Salina, nelle Eolie, tornerà a essere palcoscenico di cinema, dialoghi, incontri e visioni.

SalinaDocFest, dal 15 al 20 luglio la 19a edizione del all’insegna del tema “Nuove Parole / Nuove Immagini” - Premi speciali ad ospiti d’eccezione: Oliver Stone, Jeremy Irons, Sinéad Cusack, Agostino Ferrente, Lunetta Savino e Ascanio Celestini SalinaDocFest, in programma, oltre al tradizionale concorso, anche incontri a tema con gli autori, presentazioni di libri, concerti e degustazioni Al via, dal

?ESTATE 2025 SalinaDocFest 2025: un’edizione d’estate tra cinema, parole e immagini per raccontare il reale nel cuore delle Eolie Dal 15 al 20 luglio la 19ª edizione del festival internazionale del documentario narrativo. Premi speciali a Oliver ... https:// Vai su X

CASALVIERI FILM FESTIVAL 2025 - PRIMA EDIZIONE IL PRIMO PREMIO VOLA IN UCRAINA Assegnato a Olha Pyrozhyk (Ucraina), per il corto Shrimp, switch, cigarette butt & a little bottle il premio principale (miglior CORTO INTERNAZIONALE) del nascente Vai su Facebook

SalinaDocFest, in partenza la nuova edizione; Cinema, SalinaDocFest al via 15 luglio: premi a Stone, Irons, Cusack; SalinaDocFest, Oliver Stone e Jeremy Irons tra gli ospiti.

Al XIX Salina DocFest premi, eventi e installazioni - La XIX edizione del SalinaDocFest, in programma dal 15 al 20 luglio 2025, celebra il cinema del reale con un vasto calendario di ... Si legge su nonsolocinema.com

Al via la XIX edizione del SalinaDocFest - Al via, dal 15 al 20 luglio 2025 a Salina (Isole Eolie), la XIX edizione del SalinaDocFest con la direzione artistica della sua fondatrice, Giovanna Taviani e con Giulia Giuffré Presidente. Secondo nonsolocinema.com