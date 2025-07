Supplenze DSGA 2025 26 | la priorità per i posti vacanti

La circolare sulle supplenze del personale ATA per l’a.s. 202526 definisce come coprire i posti vacanti di DSGA. La procedura segue un ordine preciso, stabilito dal Contratto Collettivo, per garantire la copertura di tutte le cattedre disponibili con le supplenze DSGA. Priorità per i funzionari La gestione dei posti liberi per il profilo di Direttore . Supplenze DSGA 202526: la priorità per i posti vacanti . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: supplenze - dsga - posti - prioritÃ

Supplenze DSGA 2025/26, come procedere per i posti vacanti e disponibili: l’ordine di priorità - Come coprire i posti rimasta vacanti e/o disponibili per il profilo dei DSGA, ora funzionari ed EQ? La circolare sulle supplenze a.

Supplenze DSGA 2025/26, come procedere per i posti vacanti e disponibili: l’ordine di priorità Vai su X

Supplenze sostegno 2025/26: come richiedere la riconferma nella domanda GPS e garantire la continuità con lo studente in base al DM 32 del 2025 Vai su Facebook

Supplenze DSGA 2025/26, come procedere per i posti vacanti e disponibili: l'ordine di priorità ; Immissioni in ruolo docenti 2025/26. supplenze 150 preferenze, come compilare le domande. RISPOSTE AI QUESITI; In Arrivo la Circolare per le Supplenze 2024/2025.