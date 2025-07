Non chiamatela vocazione Un insegnante non è un volontario né un missionario Lettera

Inviata da Cristian Ruggieri - Si parla spesso dell’insegnante come di una figura “vocata” all’educazione, spinta da una passione innata. Ma siamo davvero sicuri che questo modo riduttivo di raccontare il mestiere del docente serva a valorizzarlo? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

