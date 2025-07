Milan Modric atterrato a Malpensa | Grande sfida

“Sono molto felice di essere qui e mi aspettano grandi sfide”. Sono le prime parole in croato di Luka Modri?, al suo arrivo allo scalo Prime di Malpensa, in vista dell’inizio della sua avventura al Milan. Il campione croato, quasi 40 anni, ha lasciato il Real Madrid dopo 13 stagioni per accasarsi in rossonero. Oggi le visite mediche poi la firma sul contratto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

