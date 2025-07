Conceicao Juve la diplomazia ha fatto il suo corso | il Porto abbassa le pretese ora la chiusura è davvero a un passo Cifre e dettagli

dell’affare. La Juve  è vicina a chiudere per il riscatto di Francisco Conceição, esterno offensivo classe 2002 attualmente in prestito dal Porto. La trattativa, che sembrava ostacolata dalla clausola rescissoria di 30 milioni di euro  in scadenza domani, ha registrato oggi un’inattesa accelerata: il club portoghese avrebbe abbassato le pretese a 25 milioni, mentre la dirigenza bianconera ha messo sul tavolo un’offerta da 24 milioni. A questo punto, appare difficile che l’affare possa saltare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, la diplomazia ha fatto il suo corso: il Porto abbassa le pretese, ora la chiusura è davvero a un passo. Cifre e dettagli

In questa notizia si parla di: porto - juve - diplomazia - fatto

Conceicao Juve, futuro in bilico: tra riscatto e possibile ritorno al Porto, gli aggiornamenti sull’esterno portoghese - di Redazione JuventusNews24 Conceicao Juve, futuro in bilico: tra riscatto e possibile ritorno al Porto, gli aggiornamenti sull’esterno portoghese, non più sicuro di restare a Torino.

Calciomercato Juve, non solo il futuro di Conceicao: possibile asse col Porto, c’è un altro nome sul tavolo. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, non solo il futuro di Conceicao: possibile asse col Porto, c’è un altro nome sul tavolo.

Djalò Juve, difensore scaricato dal Porto per motivi disciplinari! Rottura totale e possibile rientro anticipato: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Djalò Juve, difensore scaricato dal Porto per motivi disciplinari! Rottura totale tra le parti, non si esclude un possibile rientro anticipato: cosa succede.

François Modesto sarà il nuovo direttore tecnico della Juventus. Nella giornata di oggi è giunta la notizia (non ancora ufficiale, ma sostanzialmente confermata da tutti i principali operatori di mercato) della scelta fatta da Damien Comolli che ha così finalmente Vai su Facebook

Si assottiglia la forbice tra Juve e Porto per Conceicao: si punta a chiudere entro… - Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Porto per Conceicao: "Quindi la Juventus adesso per Conceicao sta cercando di svoltare ... tuttojuve.com scrive

Juventus, contatti continui con il Porto per Conceiçao - Ufficializzato Jonathan David ormai da qualche giorno, la Juventus punta a mettere a segno altri colpi per rinforzare la rosa. Riporta gianlucadimarzio.com