Ancora lavori in autostrada chiusura notturna sull' A20 | ecco dove e quando

Ancora lavori di manutenzione in autostrada, ancora modifiche alla viabilit√†. Il Cas ha annunciato nuovi interventi sull'A20 Messina Palermo. In particolare, dal giorno 15 luglio al giorno 1 agosto, tra le 22¬†e le 6 √®¬†prevista la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - autostrada - chiusura - notturna

Lavori in autostrada: nuove chiusure in programma sull'A26 - Nuove chiusure notturne in programma questa settimana sull'A26. In particolare, secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:  dalle 22 di martedì 13 alle 6 di mercoledì.

Lavori in autostrada, modifiche alla circolazione all'altezza di Portogruaro - La società Autostrade Alto Adriatico eseguirà nei prossimi giorni alcuni lavori di manutenzione della propria rete, principalmente la riasfaltatura dei punti in cui il manto stradale risulta usurato.

Lavori in autostrada: nuove chiusure in programma sull'A26 - Nuove chiusure notturne in programma questa settimana sull'A26. In particolare, secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:  dalle 22 di martedì 13 alle 6 di mercoledì.

A20, quaranta giorni di chiusura notturna per lavori https://infomessina.it/a20-quaranta-giorni-di-chiusura-notturna-per-lavori/… #messina #autostrada #a20 #lavori #chiusura #gallerie #cas Vai su X

CASTEL MADAMA - Da ieri sera chiusura notturna dello svincolo in entrata della A24 - Si informa la cittadinanza che per urgenti lavori di manutenzione dalle ore 21,00 dei giorni 7, 8 e 9 Luglio 2025 alle ore 6,00 dei giorni successivi sarà disposta da STRADA Vai su Facebook

Ancora lavori in autostrada, chiusura notturna sull'A20: ecco dove e quando; Lavori in autostrada, chiuso per una notte il tratto tra Castelletto e Besnate; Lavori in galleria, fino al 1¬į agosto chiusura notturna della A20 tra Rocca e Brolo.

Autostrada A13, chiusure notturne in arrivo a Padova: due tratte off-limits - Lavori sulla A13 tra Padova Sud, l’A4 e in Zona Industriale il 16 e 17 luglio per lavori Terna. Segnala padovaoggi.it

A23, chiusure notturne per lavori di manutenzione nelle gallerie - Saranno possibili disagi per chi si sposta in direzione Tarvisio. Si legge su udinetoday.it