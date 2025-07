Alessandro Impagnatiello era perfettamente lucido e scevro da disturbi quando uccise, con 39 coltellate, Giulia Tramontano. La perizia psichiatrica, in esclusiva per il Secolo, firmata da Pietro Ciliberti e Gabriele Rocca, giunge alla conclusione che, “Ciò che è emerso è la presenza di tratti di personalità narcisistici e psicopatici che non configurano una entità psicopatologica, ma il ‘modo di essere nel mondo di Impagnatiello’, cioè la sua specifica struttura di personalità ”. L’uomo è stato condannato all’ergastolo nei primi due gradi di giudizio. La perizia su Impagnatiello. Nelle 81 pagine Ciliberti e Rocca smontano la tesi della difesa: “Per quanto concerne l’eventuale presenza di un “complesso disturbo personologico” (relazione Dr. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Delitto Tramontano, la perizia che inchioda Impagnatiello: “Tratti narcisistici e psicopatici, ma nessun disturbo”