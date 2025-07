Wimbledon le palline da tennis usate nel torneo diventeranno una casa per i topini delle risaie

Oltre 50mila palline trovano nuova vita grazie alla Wimbledon Foundation. Perfetti rifugi per piccoli roditori da alluvioni e predatori. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Wimbledon, le palline da tennis usate nel torneo diventeranno una casa per i topini delle risaie

In questa notizia si parla di: wimbledon - palline - tennis - usate

Perché le palline che si gonfiano stanno diventando un problema imprevisto a Wimbledon - Wimbledon imprevedibile anche per le palline che hanno sollevato la perplessità di diversi tennisti compreso Djokovic.

Le palline di Wimbledon diventano la casetta dei topini delle risaie: le foto - Le palline da tennis usate a Wibledon diventano poi la tana dei topolini delle risaie. L'iniziativa è partita nel 2022 e ha consentito di preservare la specie e fornire a questi piccolissimi animali un riparo sicuro dove custodiscono anche i piccoli.

Wimbledon, che fine fanno le 55mila palline usate? Diventano "case" per piccoli topi - Gli "harvest mice", i topi delle risaie, apprezzano le palline gialle, perfetto rifugio impermeabile

Che fine fanno le #palline usate a #Wimbledon? Ebbene sì, le oltre 50mila piccole sfere utilizzate nel torneo di #tennis più prestigioso al mondo non sono lasciate al caso: prodotte per l’occasione con precisione maniacale, con uno specifico peso e di specifi Vai su Facebook

Quando @Wimbledon salva i topolini: le palline da #tennis usate diventano rifugi per la fauna selvatica. Leggi l'articolo: https://ehabitat.it/2025/07/13/wimbledon-che-fine-fanno-le-palline-tennis/… @WildlifeTrusts #Wimbledon2025 #Wimbledon #Wimbledo Vai su X

Le palline da tennis usate a Wimbledon diventeranno una casa per i topini delle risaie; Wimbledon, che fine fanno le 55 mila palline da tennis usate nel torneo? Diventano “case” speciali; Ecco che fine potrebbe fare la pallina del match point di Sinner a Wimbledon.

Hai fretta? blue News riassume per te - A Wimbledon, le palline da tennis usate vengono riutilizzate in modo innovativo: diventano rifugi sicuri per i topolini delle risaie, contribuendo alla tutela ambientale. Scrive bluewin.ch

Wimbledon, che fine fanno le 55mila palline usate? Diventano "case" per piccoli topi - Lo dimostra il torneo di Wimbledon con un’iniziativa che dagli Anni Duemila ha dato alle sfere gialle, sempre più maltrattate dai colpi fort ... Segnala gazzetta.it