Compie dieci anni il simbolo dell' estate in Riviera Al Bagno 24 torna a ' dondolare' l' iconica altalena

Compie dieci anni il simbolo dell'estate in Riviera. Parliamo dell'altalena in riva al mare, tornata a dondolare sulla battigia del Bagno 24, e con lei il grande bagaglio di ricordi legati alle vacanze senza tempo. Dopo il grande successo dell’estate 2016, quando l’associazione Rimini Sparita. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: estate - compie - dieci - anni

Bologna Estate compie 20 anni, presentato il programma degli eventi - Bologna, 12 maggio 2025 – Festival, rassegne, grandi eventi e tante proposte diffuse per vivere la stagione più bella dell’anno all’insegna della creatività e della cultura.

Compie dieci anni Borgate dal Vivo, il festival diffuso che porta cultura e spettacolo nei piccoli centri montani della Valle di Susa e del Piemonte alpino. Dal 27 giugno al 31 agosto 2025, l’edizione del decennale animerà 19 comuni nelle valli alpine delle provi Vai su Facebook

Sabatini Gin compie dieci anni Come uno dei primi brand italiani ha costruito successo e posizionamento e come interpreta oggi il mondo del gin, tra approccio al mercato e ospitalità . @eugeniatorelli Vai su X

Castrum Pedemontis 2025, a Piedimonte San Germano la rievocazione medievale compie dieci anni; Il concerto del risveglio compie dieci anni e continua ad incantare Udine; Arotron compie 10 anni, inizio festoso per l’Estate dell’Aratro.

Compie dieci anni il simbolo dell'estate in Riviera. Al Bagno 24 torna a 'dondolare' l'iconica altalena - Dopo il grande successo dell’estate 2016, quando l’associazione Rimini Sparita ebbe l’idea di riportare il simbolo identitario balneare riminese per eccellenza, torna per il decimo anno l’altalena in ... Riporta riminitoday.it

Hit estive: ecco quelle uscite 10 anni fa (attenzione: il rischio nostalgia è altissimo!) - Abbiamo stilato una lista di alcune delle hit estive di quell’anno, ancora increduli e un po’ scombussolati dal fatto che siano già passati 10 anni dalla loro uscita ... vanityfair.it scrive