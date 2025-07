Milano arrestato 16enne iraniano definito l’incubo dei grattacieli voleva instaurare in Italia una provincia dello Stato Islamico - VIDEO

Il ragazzo avrebbe pubblicamente sostenuto l’ideologia jihadista, diffondendo materiale di propaganda dell’Isis e inneggiando ad attentati di matrice islamista Si faceva chiamare “l’incubo dei grattacieli” e sognava di trasformare l’Italia in un avamposto dello Stato Islamico. Un 16enne di or. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, arrestato 16enne iraniano definito “l’incubo dei grattacieli”, voleva instaurare in Italia una provincia dello Stato Islamico - VIDEO

Terrorismo, 16enne arrestato a Milano: si faceva chiamare “incubo dei grattacieli” - Milano - La Polizia, al termine di un'articolata attività investigativa coordinata dalla procura dei minori di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un sedicenne cittadino iraniano, residente in provincia di Milano e sin qui mai evidenziatosi, ritenuto responsabile di propaganda e apologia di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dall'uso del mezzo telematico.

