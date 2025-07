Assegno unico figli a carico ecco il calendario INPS dei pagamenti da luglio a dicembre

L’INPS ha comunicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico relativi al secondo semestre del 2025. Le date riguardano le prestazioni già in essere, per le quali non sono intervenute variazioni rispetto ai mesi precedenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: assegno - unico - figli - carico

Assegno Unico Universale: cosa succede quando un figlio diventa maggiorenne - Quando un figlio o una figlia compie 18 anni, il pagamento dell’Assegno Unico Universale si sospende fino a quando il richiedente non fornisce le comunicazioni necessarie per riprendere i pagamenti.

Pagamento Assegno Unico ad aprile 2025, date accredito Inps: aumenti e ultime novità - Il calendario dell'assegno unico di questo mese ha subito delle modifiche per le festività pasquali. La prima tranche di pagamenti sarà erogata a partire da oggi, martedì 22 aprile 2025, alle famiglie che hanno già ricevuto la prestazione nei mesi scorsi e per i quali la rata non ha subito nessuna variazione rispetto a marzo.

Assegno Unico maggio 2025: quando viene pagato, gli importi, come richiederlo, dettagli sull’Isee - Assegno Unico Universale maggio 2025: quando arriva, gli importi e come farne richiesta. Tutto quello che devi sapere.

Assegno unico: il calendario dei pagamenti e a quanto ammonterà la cifra che riceveranno le famiglie con figli a carico https://risparmio.tiscali.it/news/articoli/assegno-unico-date-pagamenti-importi-inps Vai su Facebook

Assegno unico figli a carico, ecco il calendario INPS dei pagamenti da luglio a dicembre; Assegno unico, quando arriva a luglio: le date e a chi spetta; Detrazioni per figli a carico: come funzionano nel 2025 e cosa cambia rispetto al 2024.

Assegno unico, chi a luglio riceve solo 57,50 euro per figlio - The post Assegno unico, chi a luglio riceve solo 57,50 euro per figlio appeared first on Investireoggi. Lo riporta msn.com

Assegno unico figli a carico, pagamenti dopo metà mese. Alla prima mensilità video guida INPS - L'INPS ha realizzato una video guida per i beneficiari che ricevono per la prima volta l'Assegno Unico e Universale. Scrive orizzontescuola.it