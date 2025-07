Presa la banda di latinos al soldo dei narcos Agguati e sequestri di persona per conto dei boss

Il lavoro sporco. Sequestri di persona, minacce di morte e, in casi estremi, anche il dito premuto sul grilletto per fare fuoco e sparare, colpendo chi finiva per diventare il bersaglio di turno. Una banda di sudamericani, latinos, che è stata protagonista di una serie di fatti di cronaca nera. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: banda - latinos - sequestri - persona

Sequestri di persona e pistole in bocca. Chiesti 90 anni di carcere per la batteria di Cinecittà ; Ottomila prodotti contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza; Banda di Cinecittà , sequestri ed estorsioni: «Se non paghi ti sparo». Minacce di morte per riscuotere i debiti.

Sgominata banda di cinesi specializzata nei sequestri di persona - Tanto hanno incassato, prima di finire in manette, i quattro componenti di una banda specializzata in sequestri di persona che faceva base nell'hinterland bolognese. Riporta ilrestodelcarlino.it

Sgominata banda accusata di furti e sequestri di persona a Milano - RaiNews - Sgominata banda accusata di furti e sequestri di persona a Milano Le indagini sono partite da una rapina nell'agosto del 2022. rainews.it scrive