Oltre 1500 presenze per Certe Notti - San Domenico Festival | il bilancio

Si è conclusa con grande successo la terza edizione di “Certe Notti - San Domenico Festival”, la rassegna estiva organizzata da Casa Thevenin che ha animato la splendida piazza San Domenico dal 30 giugno al 6 luglio. Oltre 1500 presenze complessive hanno partecipato agli eventi in programma. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Scomparso a Firenze: da oltre dieci giorni nessuna traccia di Domenico Moro, 43 anni - Si cerca l’uomo scomparso il 10 maggio: partito in bici per un appuntamento, mai arrivato. Cresce l’apprensione a Firenze per la scomparsa di Domenico Moro, un uomo di 43 anni di cui non si hanno più notizie dal 10 maggio 2025.

Posti di controllo nelle piazze San Domenico e Santa Nicolella, sanzioni per oltre 26 mila euro - Proseguono i controlli straordinari del territorio coordinati dalla polizia in tutto il territorio cittadino.

Memorial Santucci: a Chieti il nuoto torna protagonista Dal 20 al 22 giugno! Lo Stadio del Nuoto ESALife ospita l'ESACUP25 – Memorial Matteo Santucci, una delle manifestazioni più attese del nuoto giovanile italiano. Oltre 900 atleti da tutta Italia, 43 so

Domenico Difilippo - Presenze - exibart.com - In occasione del Cinquantennale dell’attività artistica di Domenico Difilippo, verrà inaugurato sabato 21 dicembre 2013 alle ore 17. Da exibart.com