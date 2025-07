Balneazione sul Tevere | utopia o futuro possibile per Roma?

Nessuno avrebbe il coraggio di tuffarsi nel Tevere, eppure al sindaco Roberto Gualtieri piacerebbe molto poter trasformarlo e renderlo balneabile come la Senna. Come riporta la Repubblica, il primo cittadino ha incaricato l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi di istituire un tavolo tecnico con Arpa, Regione Lazio, ministero dell’Ambiente, AutoritĂ di bacino e CittĂ Metropolitana per dare vita ad un percorso scientifico e operativo che lavori per rendere un fiume pulito e fruibile. Tevere in futuro balneabile? Il progetto di Gualtieri. Il Tevere balneabile per adesso sembra una vera e propria utopia ma il sindaco Roberto Gualtieri ha tenuto a precisare come tale trasformazione sia una delle prioritĂ . 🔗 Leggi su Funweek.it