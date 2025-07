Roma doppia seduta a Trigoria | Gasperini spinge già forte – VIDEO

Secondo giorno di raduno per la nuova Roma targata Gian Piero Gasperini. I giocatori si sono ritrovati a Trigoria per una giornata scandita da una doppia seduta di allenamento, a conferma del ritmo intenso voluto dal tecnico piemontese sin dalle prime ore di ritiro. Il programma prevede lavoro atletico, tattica e test individuali per valutare la condizione del gruppo, ancora in attesa di essere completato dai nuovi innesti. Ma l’approccio è chiaro: nessuna fase di ambientamento, si lavora subito a pieno regime. Il saluto dei giocatori ai tifosi. Prima di entrare in campo, diversi calciatori hanno voluto salutare i tifosi romanisti con foto e storie sui social. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, doppia seduta a Trigoria: Gasperini spinge giĂ forte – VIDEO

In questa notizia si parla di: roma - doppia - seduta - trigoria

Doppia data per il concertone estivo, torna in Piazza Roma il Radio Bruno Estate - A tre anni dall'ultima volta - era il luglio del 2022 - Piazza Roma tornerĂ ad accogliere il Radio Bruno Estate, il concertone estivo ad ingresso gratuito che riunisce gli artisti piĂą in voga del momento.

Roma, passeggera “ossessionata da germi e Covid” atterra a Fiumicino con tuta monouso, guanti, doppia mascherina e occhiali protettivi - VIDEO - La donna è stata fermata dalla polizia per un controllo, insospettita per l’inusuale abbigliamento che la passeggera indossava, ossessionata dal contrarre il Covid Scene insolite all’aeroporto di Fiumicino, dove una passeggera ha attirato l’attenzione delle autorità per un comportamento giudi

Doppia punta approvata, Roma a caccia di rinforzi: Kleindienst tra costo e concorrenza - Possono giocare insieme, ma poi mancano le alternative dalla panchina per cambiare la partita. Questo il concetto che più di una volta Ranieri ha ribadito circa la possibilità di schierare la doppia punta dal 1?, eppure contro Inter e Fiorentina ciò è avvenuto.

Mini-multa Uefa. Pressing Wesley Il Tempo (F.Biafora) Dopo la corsa contro il tempo per completare le cessioni entro il 30 giugno, per la Roma è arrivata la sentenza sullo sforamento dei paletti del Fair Play Finanziario relativi alla stagione 2023/24. I gialloros Vai su Facebook

Trigoria, il programma del secondo giorno: doppia seduta per gli uomini di Gasp; Roma, la giornata tipo a Trigoria: i dettagli delle triple sedute di Gasperini; Roma, inizia il raduno a Trigoria: entusiasmo per Gasp.

Trigoria, il programma del secondo giorno: doppia seduta per gli uomini di Gasp - Sotto le direttive del nuovo tecnico giallorosso, si continua a lavorare in vista della prossima stagione: primo allenamento alle 10, in base al meteo si deciderà del secondo ... Lo riporta ilromanista.eu

Roma, la giornata tipo a Trigoria: i dettagli delle triple sedute di Gasperini - Oggi la prima doppia seduta a Trigoria mentre nei prossimi giorni ci saranno le triple sessioni di allenamento. Da msn.com