Spazzamare di Salerno Pulita in azione da un mese | il bilancio

A un mese dalla ripresa delle attivitĂ di pattugliamento del mare di Salerno, il bilancio dello Spazzamare di Salerno Pulita è positivo. Questa imbarcazione, attiva dal mercoledì al lunedì, si dedica alla raccolta di idrocarburi e rifiuti galleggianti nello specchio d’acqua che bagna la cittĂ . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Riparte il Servizio di Spazzamare di Salerno Pulita - Tempo di lettura: 2 minuti A partire da questa settimana, dopo le necessarie verifiche sulla manutenzione effettuata, riprende l’attività dello spazzamare di Salerno Pulita anche per l’estate 2025.

Estate in città : attivato lo spazzamare di Salerno Pulita - Al via da questa settimana, dopo le necessarie verifiche sulla manutenzione effettuata, l’attività dello spazzamare di Salerno Pulita anche per l’estate 2025.

Palloncini e una lunga scia di idrocarburi in acqua: l'intervento dello spazzamare a Salerno - Una composizione di palloncini utilizzati per una festa, due palloni da gioco, diversi materiali e piĂą di una lunga scia di idrocarburi, schiume ed altro.

Salerno Pulita, bilancio positivo per lo Spazzamare: meno rifiuti in mare dopo un mese di attività - L'imbarcazione, attiva dal mercoledì al lunedì, si dedica alla raccolta di idrocarburi e rifiuti galleggianti nello specchio d’acqua che bagna la città ... Scrive msn.com

Salerno, lo Spazzamare contro il mare sporco: «Stop bagni tra i liquami» - La prima riunione operativa si è tenuta la mattina del 2 gennaio, quando quella di fare il bagno al mare era un’idea lontanissima. Secondo ilmattino.it