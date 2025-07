The Pitt ecco quando esce su Sky e Now la serie erede di ER | svelati trailer e data

La serie riunisce infatti il creatore e uno degli interpreti principali di E.R. - Medici in prima linea, ovvero R. Scott Gemmill e Noah Wyle Dopo il grande successo ottenuto negli Stati Uniti su HBO Max, arriva anche in Italia The Pitt, nuovo e attesissimo medical drama con Noah Wyle. Oggi è stato, infatti, svelato il primo trailer, che conferma che lo show debutterà in esclusiva su Sky e NOW il 24 settembre. Firmata da R. Scott Gemmill, già dietro al successo di E.R. - Medici in prima linea e NCIS: Los Angeles, e targata HBO Max Original in America e Sky Exclusive in Italia, la serie è ambientata in un moderno pronto soccorso di Pittsburgh e offre uno sguardo crudo e realistico sulla medicina . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Pitt, ecco quando esce su Sky e Now la serie erede di ER: svelati trailer e data

