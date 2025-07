Lavori via Casilina ci siamo

Sono nella fase finale i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza idrogeologica del versante in localitĂ La Forcella al confine con Torrice, in corrispondenza della strada SR 6 - “Via Casilina Sud”. L’intervento, realizzato dall’amministrazione Mastrangeli mediante. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Lazio, modifiche ai treni regionali Trenitalia dal 9 al 15 luglio per lavori a Roma Casilina e Ostiense - Previsti bus sostitutivi e variazioni su diverse linee FL e Leonardo Express ROMA – Trenitalia ha annunciato modifiche alla circolazione ferroviaria su diverse linee regionali del Lazio nei giorni 9, 10, 11 e 15 luglio, a causa di lavori di manutenzione programmata a Roma Casilina e Roma Ostiense.

La Casilina chiude per lavori, sindaco Ferentino: «Arriverà ... - L'incrocio per chi provenendo da Frosinone dovrà svoltare una volta chiusa la Casilina, in direzione Roana© Redazione Ponte da ricostruire a Ferentino, il 7 gennaio chiuderà la Casilina: ecco ... Da msn.com

Lecce, lavori finiti in via Trinchese: «Siamo in anticipo» - MSN - In via Trinchese, a Lecce, sono stati completati i lavori riguardanti il primo lotto del progetto di riqualificazione, relativi al tratto tra piazza Mazzini e ... Scrive msn.com