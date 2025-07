Ennesimo successo per Francesco Rigon | il francavillese firma il brano della serie tv del momento su Prime Video

Francesco Rigon, musicista e compositore di Francavilla, inanella l’ennesimo successo. Reduce da un secondo posto ai David di Donatello 2012 per la migliore canzone originale del celebre film “Scialla” del 2011 insieme al rapper romano Amir Issaa e ai The Ceasers con i quali ha collaborato per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: ennesimo - successo - francesco - rigon

Como Genoa 1-0: Ennesimo successo dei comaschi tra le mura amiche - Al Sinigaglia il match valido per la 34ª giornata di Serie A tra Como Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Como Genoa, valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

Cisl Arezzo, "Ennesimo successo del reparto di Polizia Penitenziaria nel contrasto all’introduzione di telefoni cellulari in carcere" - Arezzo, 28 maggio 2025 – “Siamo solo al quinto mese dell’anno, ma il reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Arezzo ha già messo a segno un nuovo, importante risultato nell’attività di contrasto all ’introduzione illecita di telefoni cellulari in favore delle persone private della libertà " spiegano David Mencarelli segretario generale e Alfonso Galeota, coordinatore provinciale Fns Cisl Polizia Penitenziaria.

“Ancora il Galla!”: premiato mister Roberto Gallastroni per l’ennesimo successo da allenatore - Arezzo, 11 luglio 2025 – La vittoria dei playoff di Seconda Categoria con la squadra del Taulantet è solo l’ultimo successo, in ordine di tempo, raggiunto in carriera da Mister Roberto Gallastroni.

Ennesimo... successo: la kermesse fa già il pieno - Il Resto del Carlino - Il 'Ennesimo Film Festival' a Fiorano giunge alla nona edizione con oltre 50 appuntamenti in sei Comuni, 197 cortometraggi in concorso e focus sugli studenti dell'Academy. Segnala ilrestodelcarlino.it

Ennesimo successo per il maestro Deraco. Premio internazionale - Premio internazionale Anno nuovo appena iniziato e Girolamo Deraco (foto) porta a casa l’ennesimo successo in un concorso di composizione. Segnala lanazione.it