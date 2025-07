Milan Modric è in Italia | guarda l’arrivo a Malpensa

È il giorno di Luka Modric al Milan. Il centrocampista croato, nuovo acquisto dei rossoneri, è atterrato all'aeroporto di Malpensa attorno alle 11.25. Oggi sosterrà le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto fino al 2026 con opzione per un altro anno. Guarda l’arrivo all’aeroporto e ascolta le sue prime parole (in croato): “Sono molto felice di essere qui, mi aspettano grandi sfide, avrò tempo per parlare di tutto questo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, Modric è in Italia: guarda l’arrivo a Malpensa

