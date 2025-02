Ilrestodelcarlino.it - Tripletta di vittorie per le Under

didilaganti per la cantera biancorossa. L’15 dilaga contro Piacenza per 128-55 in una gara senza storia (30-10 al 10’). Unahotels: Kotlar, Carniato 2, Nanni 17, San Pietro 17, Zucchetti 4, Maestri 21, Montorsi 16, Malagoli 6, Filini 24, Mambriani 17, Mancinelli. All.: Menozzi. L’14 si impone sulla Fortitudo per 92-64 prendendo subito il largo (24-12 al 10’) e aumentando poi gradualmente il divario (45-29 al 20’, 67-45 al 30’). Unahotels: Ghizzoni, Beltrami 8, Verona 6, Fornaciari 4, Morini 7, Benevelli, Ferri 8, Lombardi, Manzini 12, Bizzarri 13, Ghetivu 3, Mambriani 31. All.: Iemmi. Tutto facile anche per l’13 che supera 101-54 Novellara (Malavasi 29, Malagoli 14) con la gara virtualmente chiusa già all’intervallo (47-22 al 20’). Unahotels: Sirotti N.