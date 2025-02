Lortica.it - Non è il Festival, ma ho visto una delle chiese più belle di Arezzo

Nel corso di due mesi, ho avuto l’opportunità di rivisitare unapiù affascinanti di, la Badia di Santa Flora e Lucilla, dove è stato trasferito l’altare del Vasari. Durante la visita, ho ricevuto un’eccellente e dettagliata spiegazione da una signora che, avendo le chiavi della chiesa, è entrata con noi per chiuderla.Mentre illustravo ciò che sapevo sull’altare, la signora è intervenuta per informarci che avvicinarsi troppo era proibito a causa dei sensori d’allarme. Tuttavia, con grande cortesia, ha disattivato il sistema per permetterci di osservare meglio. Nel frattempo, al nostro gruppo si era aggiunta un’altra signora di.La nostra guida ci ha spiegato con precisione le decorazioni dell’altare, originariamente situato nella Pieve di Santa Maria Assunta e trasferito alla Badia nei primi anni del 1800 durante la ristrutturazione della Pieve.