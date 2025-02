Dayitalianews.com - Milano, pauroso incendio in un palazzo a Largo Fatima: 15 persone in ospedale, grave 53enne

In, al quartiere Lorenteggio.unUnsi è scatenato nella tarda serata di ieri (giovedì 13 febbraio) a. In tutto 16 lecoinvolte, di cui 15 sono state trasportate in. Un uomo di 53 anni è stato trasportato in codice rosso all’Niguarda ed è in gravi condizioni.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sono divampate poco prima delle 22,30 in un appartamento al piano rialzato di un condominio di cinque piani in, al quartiere Lorenteggio. L’è rimasto circoscritto per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Tra lecoinvolte, 15 sono state trasportate ina causa dei fumi e dei gas respirati. Fra queste anche 3disabili e 3 bambini, le cui condizioni non sarebbero preoccupanti.