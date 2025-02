Sport.quotidiano.net - L’avversario. In serie positiva da cinque partite

Indae con la miglior difesa del campionato (appena 17 le reti subite), lo Spezia è ancora imbattuto in questo 2025 – nel quale ha anche battuto il Sassuolo – ed è l’unica squadra, assieme al Catanzaro, a non avere subito una sconfitta nel nuovo anno. Domenica in casa contro il Palermo, tuttavia, ci è andato vicinissimo: in svantaggio dopo un minuto di gioco e sotto di due reti a 18’ dalla fine, è riuscito comunque a pareggiare segnando due reti in pieno recupero. Attenzione però: il risultato ha detto 2-2, ma la squadra di D’Angelo a quel pari in extremis (in foto il gol di Esposito) – e di carattere – è arrivata dopo avere tirato per ben 31 volte (ma solo 6 nello specchio), con 13 calci d’angolo e con il 65% di possesso palla, sfiancandocon una superiorità schiacciante che, tuttavia, ha peccato notevolmente d’imprecisione.