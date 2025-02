Ilrestodelcarlino.it - Il Ridolfi vola a Vienna: "Vogliamo portare turisti in Riviera e in Appennino"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In un periodo in cui si sta giocando il futuro del, la società di gestione F.A. batte un colpo importante, arricchendo il suo carnet con una nuova proposta: dal 22 giugno dallo scalo di Forlì partirà un volo per, mai proposto prima. La frequenza sarà settimanale e avverrà la domenica, con decollo dalalle 7.30 e arrivo aalle 8.45, mentre la partenza dasarà alle 14.15 con arrivo a Forlì alle 15.30. La tratta rimarrà attiva fino al 28 settembre e le tariffe di vendita, sul sito di GoToFly, partono da 39,99 euro. L’Austria, insieme a Germania e Svizzera, fa parte dell’area dei Paesi che tradizionalmente scelgono l’Italia, la Romagna e la suaper trascorrere le vacanze, anche in concomitanza delle principali festività religiose e nazionali, quindi la rotta ha anche aspirazioni – questo lo sottolinea esplicitamente F.