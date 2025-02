Anteprima24.it - Diga di Campolattaro, partono lavori per derivazione delle acque

Tempo di lettura: 2 minuti“Al termine della verifica della progettazione esecutiva, sono state consegnate alle imprese appaltatrici le prime fasi deiper il completamentoopere didelladi. In particolare, è stata avviata la realizzazione della principale lavorazione dell’intervento, la galleria diche addurrà ledell’invaso all’impianto di potabilizzazione e alla centrale idroelettrica che saranno realizzati a valle della. Nelle prossime settimane saranno consegnati idi altre fasi e lotti di esecuzione, fino all’avvio in parallelo del complesso dei, suddiviso in tre lotti”. Così una nota del Mit e della Regione Campania. “Inoltre, sono in corso di completamento le procedure di occupazione d’urgenza di migliaia di particelle catastali, per consentire la realizzazione di un’opera strategica che garantirà la sicurezza dell’approvvigionamento idrico a scopo idropotabile, irriguo ed energetico per un ampio territorio della Regione Campania, grazie ad un finanziamento complessivo di oltre 700 milioni di euro, di cui 540 milioni messi a disposizione dal Mit su varie fonti finanziarie nazionali ed europee – si spiega – Si avvia così, dopo decenni, il completamento della più grande infrastruttura idrica incompiuta del paese, grazie al costante impegno del Mit, del Commissario straordinario di governo (che ha in carico la realizzazione dell’intervento) e della Regione Campania che co-finanzia l’opera e fa da stazione appaltante”.