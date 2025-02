Microbioma estetico | la rivoluzione della bellezza inizia dalla pelle

Leggi su .com

Life&People.it Avete mai sentito parlare di? Avete presente quanto è importante la flora batterica per l’intestino? Ecco, la stessa cosa vale per la nostra: ilcutaneo. Un ecosistema di batteri e microrganismi che protegge da sole, inquinamento e fa tanto altro. Il punto è che questo equilibrio è estremamente delicato. Basta poco per alterarlo: troppi batteri “cattivi”, una pulizia sbagliata, o anche solo lo smog e uno stile di vita sregolato. E lane risente: infiammazioni, forfora, eczema, acne. Prendersi cura del, invece, è il modo migliore per avere unasana, elastica e resistente.Ma cos’è ile come funziona? Ilcutaneo è un complesso reticolo composto da trilioni di batteri e altri microrganismi che, non solo proteggono lada aggressioni esterne come i raggi UV e l’inquinamento, ma interagiscono costantemente con le nostre cellule.