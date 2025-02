Sport.quotidiano.net - Feyenoord-Milan 1-0, Paixao approfitta dell'errore di Maignan

Leggi su Sport.quotidiano.net

Rotterdam (Paesi Bassi), 12 febbraio 2025 – Cominciano in salita i playoff di Champions League per ilche al De Kuip di Rotterdam perde 1-0 contro ile tra una settimana a San Siro dovrà giocoforza vincere con almeno due gol di scarto per passare agli ottavi ed evitare l’eliminazione o i tempi supplementari e possibili calci di rigore. A decidere la gara è stato l’dopo appena 3’ di gioco diil quale non è riuscito a trattenere un tiro dal limite diapparentemente non troppo velenoso. Un guizzo che ha acceso gli olandesi che, proprio sulle ali del brasiliano (che al 37’ ha colpito anche una traversa) hanno disputato un eccellente primo tempo fatto di intensità, velocità di gioco e qualità. Prerogative che sono invece mancate agli uomini di Conceiçao, il quale si è giocato la carta dei quattro tenori in attacco.