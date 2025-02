Lanazione.it - Se l’amore è a doppio senso. La relazione tra uomini e animali

Fin dall’antichitàe umanità hanno convissuto sostenendosi l’un l’altro. Infatti non di rado noi umani siamo stati aiutati nello svolgere i lavori quotidiani. Ma questo rapporto non sempre ha avuto conseguenze positive, basti pensare ad abusi e maltrattamenti subiti daglifin da tempi remoti. Non possono non venire in mente, a tal proposito, i nostri mari pieni di microplastiche, gli allevamenti intensivi, il traffico dicostretti a vivere in condizioni pessime, il bracconaggio e lo sfruttamento per scopo di intrattenimento, come in alcuni circhi. Nonostante ciò è importante sottolineare che sono presenti anche vari aspetti positivi nella convivenza tra l’essere umano e l’animale. In molte occasioni è visibile l’impegno nell’aiutareselvaggi e domestici grazie a luoghi e persone che danno a questi ultimi una nuova prospettiva di vita.