Calciomercato.it - Roma, out solo uno prima del Porto. Ranieri punzecchia i suoi: “Wake up!”

In casa giallorossa è vigilia della sfida valevole per l’andata degli spareggi di Europa League. Ecco la probabile formazioneGiornata di rifinitura a Trigoria per la, alla vigilia della sfida fondamentale in casa delche può decidere le sorti della stagione giallorossa. Atmosfera distesa, con la solita dose di risate, ma sicuramente molto concentrata e consapevole., outunodel: “up!” – Calciomercato.itpuò contare su tutta la rosa disposizione, ad eccezione dei giocatori finiti fuori lista e di Rensch, fermo per un lieve stiramento che lo mette fuori causa per la sfida con ighesi. Parlavamo di sorrisi, che non sono mancati soprattutto nell’ultimo esercizio visibile alla stampa.?Il poliglotta #che chiede al collaboratore di spiegare di nuovo l’esercizio ma in francese?“Écoutez bien! S’il vous plait!”??@calciomercatoit #ASpic.