Tragico incidente sulla Ss 125 vicino a Murta Maria: muore un 65enne

OLBIA – Un uomo di 65 anni ha perso la vita questa sera in unstradale avvenutoStrada Statale 125, poco prima della frazione di, a Olbia.L’allarme è scattato poco prima delle 20:00, quando i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sul luogo dell’. Per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo della propria auto, finendo fuori strada e cappottandosi nei pressi della cunetta stradale.I soccorritori hanno estratto il conducente dalle lamiere e affidato alle cure del personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza medicalizzata. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, ilè deceduto.Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’.L'articoloSs 125unproviene da The Social Post.