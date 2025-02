Zonawrestling.net - WWE: Blair Davenport commenta il suo licenziamento attraverso i social

Leggi su Zonawrestling.net

non è rimasta in silenzio dopo la sua uscita dalla WWE.si è rivolta aimedia poche ore dopo essere stata licenziata il 7 febbraio, facendo una dichiarazione che ha subito attirato l’attenzione: “TOP GAIJIN.” TOP GAIJIN — BEA PRIESTLEY (@BWWE) February 8, 2025 Queste due parole dicono tutto. Per chi non lo sapesse, “Top Gaijin” è un termine riservato ai migliori wrestler stranieri che dominano la scena giapponese, esi era già guadagnata questa reputazione ben prima di firmare con la WWE. Come ex World of STARDOM Champion, si era affermata come una delle lottatrici più temibili in Giappone prima di approdare in WWE. Ora, con la sua uscita confermata, potrebbe star suggerendo un ritorno nel luogo in cui ha costruito il suo nome.