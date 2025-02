Oasport.it - 3 vittorie su 4 in stagione per l’Italia nella discesa femminile. Sempre sul podio, ma non ai Mondiali

ha mancato l’appuntamento colin unaper la prima volta inproprio nell’appuntamento più importante: in Coppa del Mondo, infatti, la squadra azzurra aveva raccolto in quattro gare qualcosa come tre, due secondi posti ed un terzo.L’unica gara senza il successo azzurro era arrivato il 14 dicembre 2024 a Beaver Creek, quando Sofia Goggia era rientrata alla grande dall’infortunio issandosi subito alla piazza d’onore. Nel 2025, invece, tre successi italiani: l’11 gennaio Federica Brignone aveva trionfato a St. Anton, in Austria.Nelle ultime due occasioni erano state addirittura due le italiane tra le prime tre: il 18 gennaio a Cortina d’Ampezzo vittoria di Sofia Goggia e terza piazza di Federica Brignone, mentre il 25 gennaio a Garmisch, in Germania, successo di Federica Brignone e seconda posizione di Sofia Goggia.