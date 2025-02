Metropolitanmagazine.it - The Couple è il nuovo reality game di Ilary Blasi: quando inizia e come funziona

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Theshow di Canale 5 che condurrà, è in realtà la versione italiana del più famoso Gran Hermano Duo, spin off del Gran Hermano che ha avuto molto successo in Spagna. A rivelarlo è stato Davide Maggio che ha sottolineatola decisione di cambiare il nome “sembra sintomatica della scarsa fiducia nel brand GF che appare, maiquest’anno, esausto“.La variazione nel naming della versione nostrana sembra sintomatica della scarsa fiducia nel brand GF che appare, maiquest’anno, esausto. Il problema, a parere di chi scrive, sta tuttavia altrove: qualora Endemol e Mediaset dovessero confermare per Thela stessa squadra del Grande Fratello, potranno esserci tutte le variazioni possibili nel titolo ma il rischio è che cambi ben poco, affidandosi a scelte autorali ormai al limite del risibile per un