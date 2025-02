Cultweb.it - Sapete quando nacque Charlot? Charlie Chaplin lo presentò al mondo nel 1914

Il 7 febbraio, ildel cinema stava per essere rivoluzionato da un personaggio che sarebbe diventato uno dei più iconici della storia:, il vagabondo con bombetta, bastone e baffetti, creato dal genio di. Questa maschera, dolce e malinconica, fa la sua prima apparizione nel cortometraggio Kid Auto Races at Venice, girato a Los Angeles da Henry Lehrman. Un momento, questo, che segna l’inizio di una carriera straordinaria pere la nascita di una leggenda cinematografica amata ancora oggi.nei panni del suo iconico– Fonte: Globalisr.itMa come è arrivato quel giovane attore inglese a definire un personaggio destinato a scrivere delle pagine importanti dell’intrattenimento? All’inizio delaveva appena firmato un contratto con la casa di produzione Keystone, guidata da Mack Sennett.