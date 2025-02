Sport.quotidiano.net - Palladino: "Miglior serata della carriera. Felice che i ragazzi siano ambiziosi"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 7 febbraio 2025 - Vittoria incredibile, inaspettata e forse anche per questo più bella. Mister Raffaelesi gode il trionfo contro l'Inter: "Questa settimana sembrava maledetta. Ho perso Gudmundsson ieri per un attacco febbrile, Adli per una distorsione assurda, per un tiro in allenamento. Nella massima difficoltà hanno tirato fuori una prestazione incredibile. Dedichiamo la vittoria ai tifosi: stasera lo stadio era una bolgia. E ovviamente per Edoardo Bove, questa era la sua partita e siamo felici anche per lui".Dodo ha già parlato di Champions. "Sonoche i, hanno sempre voglia diarsi. Il nostro obiettivo deve essere il lavoro quotidiano. Ci sono ancora tante partite, in campionato e in Conference. Dobbiamo pensare giorno per giorno, abbiamo avuto un periodo difficile e non deve accadere più.