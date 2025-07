Case di comunità in Lombardia senza medici | la denuncia del Pd scuote la Regione

Milano, 14 luglio 2025 – In Lombardia il 96% delle case di comunità previste non è ancora attivo o non rispetta gli standard minimi fissati dal ministero della Salute. Su 216 strutture programmate, solo otto risultano pienamente operative e dotate di tutti i servizi obbligatori secondo il decreto ministeriale del 2022. Lo denuncia il gruppo regionale del Partito democratico, che ha svolto un'operazione trasparenza con 140 accessi agli atti alla Direzione generale Welfare dell’assessorato regionale alla Sanità. PIERFRANCESCO MAJORINO POLITICO CARLO BORGHETTI POLITICO “Mancano medici" . Il quadro è questo: in nove strutture su dieci mancano medici e infermieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

