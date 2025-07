Monza si finge 17enne e adesca ragazzina di 13 anni per poi violentarla Arrestato giovane cubano

Un 25enne cubano è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Monza, con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne. La ragazzina è stata adescata su Instagram e ha accettato di incontrarlo credendo avesse 17 anni. Il fermo è avvenuto venerdì 11 luglio, dopo una lunga indagine partita perchĂ© è stata la stessa ragazzina a chiedere aiuto al 112, dopo l’aggressione. Gli agenti della Squadra Mobile, intervenuti subito in casa della ragazza, hanno attivato la procedura del “Codice Rosso”. L’incontro in stazione e la violenza. Per una settimana ha finto di avere quattro anni piĂą di lei per attirarla con l’inganno e per poi violentarla: queste le accuse verso il 25enne. 🔗 Leggi su Open.online

