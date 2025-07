William Creighton a caccia del BRC | ottimo test al Nicky Grist Stages

Il talento irlandese, leader del Campionato britannico, ha conquistato una vittoria convincente al Nicky Grist Stages con la Toyota GR Yaris Rally2 del team MEM in una gara test su sterrato. Buona preparazione in vista dei prossimi appuntamenti del BRC Prestazione da incorniciare per William Creighton, che a bordo della sua Toyota GR Yaris Rally2 . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Tasting Nicky Grist Stages glory a major bonus for me, beams William Creighton - William Creighton’s preparations for the next Probite British Rally Championship event in August received a major boost with victory on Saturday’s Nicky Grist Stages in Wales. Segnala belfasttelegraph.co.uk

Nicky Grist Stages 2025: Creighton and Regan top seed in rally - WILLIAM Creighton/Liam Regan have been seeded at number one for the 2025 Nicky Grist Stages (Saturday 12 July) – with the Quinton Motor Club organised event attracting another stellar entry. cambrian-news.co.uk scrive