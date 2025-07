Aperifollia al Manduca

Torna l'appuntamento con la folle estate alla discoteca Manduca. Aperifollia e Manduca Firenze vi propongono un nuovo modo di vivere il venerdì estivo. Per chi ama la notte il venerdì d’estate non sarà più lo stesso. Aperifollia si trasferisce al Manduca per un’estate vibrante e ricca di novità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it