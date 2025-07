Cuore Mediterraneo fa tappa in Campania sul litorale salernitano | protagonista il riciclo

Tempo di lettura: 2 minuti Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per l’ottava e nona tappa di Cuore Mediterraneo, il tour nazionale promosso da RICREA – Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, parte del sistema CONAI, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio, anche in vacanza. La nuova edizione fa tappa a Camerota e Vietri Sul Mare, dove nei prossimi giorni Alice, inviata speciale di RICREA, incontrerĂ turisti e bagnanti per raccontare – con leggerezza e spirito vacanziero – quanto sia semplice e importante fare la raccolta differenziata anche d’estate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Cuore Mediterraneo” fa tappa in Campania, sul litorale salernitano: protagonista il riciclo

