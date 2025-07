Netanyahu valuta concessioni ad Hamas per arrivare al cessate il fuoco ma assicura | Al termine della tregua si torna a combattere

Malgrado il rifiuto di Hamas al piano di pace statunitense per la Striscia di Gaza, a causa dell’assenza di garanzie sulla fine definitiva del conflitto, a Doha, in Qatar, proseguono senza sosta i negoziati tra il movimento islamista palestinese e Israele. Pur restando enormi le distanze tra le parti, soprattutto grazie al pressing del presidente americano Donald Trump, che si è detto ottimista su “possibili risultati giĂ la prossima settimana”, la situazione potrebbe effettivamente sbloccarsi. A lasciarlo intendere è il sito d’informazione Ynet News, che cita fonti interne al gabinetto di sicurezza israeliano, secondo cui il primo ministro Benjamin Netanyahu “è determinato a raggiungere un accordo su Gaza e, per farlo, è pronto a scendere a compromessi mai fatti prima”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Netanyahu valuta concessioni ad Hamas per arrivare al cessate il fuoco, ma assicura: “Al termine della tregua, si torna a combattere”

In questa notizia si parla di: hamas - netanyahu - valuta - concessioni

Israele, Netanyahu: “Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio” - Nonostante le speranze sollevate dal possibile rilascio dell’ostaggio israelo-americano Edan Alexander, Israele ha chiarito che non vi è stato alcun accordo per un cessate il fuoco o per la liberazione di prigionieri palestinesi.

Netanyahu a Hamas, 'liberate ostaggi, vi faremo a pezzi' - "Dico ad Hamas: vi faremo a pezzi. Rilasciate i nostri ostaggi". Lo ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

"Vi faremo a pezzi, liberate gli ostaggi". Netanyahu minaccia Hamas - Il premier israeliano ha anche parlato del raid in Yemen. Il ministro delle finanze dell'ultradestra: "Gaza sarà completamente distrutta"

Funzionari israeliani: “Crisi risolta, domani la ratifica dell’accordo”. Gvir: “Pronto a dimettermi” - Blinken: “Risolveremo tutte le questioni dell’ultimo minuto”; Guerra Israele-Hamas, le news del 22 agosto; Medio Oriente, Netanyahu sabota l'accordo di pace con Hamas.

Tregua Israele-Hamas, slitta voto Governo sull'accordo/ Netanyahu ... - Hamas: cosa succede, Netanyahu accusa i palestinesi di richieste extra. Segnala ilsussidiario.net

Hamas, prime concessioni sugli ostaggi. A Parigi si tratta per il ... - Due giorni fa Hamas ha offerto una nuova bozza per negoziare e il capo in persona, Ismail Haniyeh, l’ha portata al Cairo. Riporta repubblica.it