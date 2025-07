Il messinese Mattia Maita cambia squadra | è un nuovo calciatore del Benevento

Nuovo capitolo nella carriera di Mattia Maita, che ha scelto di ripartire dal Benevento. Il calciatore messinese si è legato al club campano firmando un biennale con opzione. Il classe '94 si è legato ai giallorossi fino al 30 giugno 2027, salutando definitivamente il Bari dopo diverse annate e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: messinese - mattia - maita - calciatore

Il messinese Mattia Maita cambia squadra: è un nuovo calciatore del Benevento https://ift.tt/DKnWO6V https://ift.tt/p9u4PlK Vai su X

? Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società SSC Bari, per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Mattia Maita. Il calciatore, classe 1994, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 20 Vai su Facebook

Il messinese Mattia Maita cambia squadra: è un nuovo calciatore del Benevento; Il centrocampista messinese Mattia Maita al Benevento; Bari, arrestata la banda familiare dei furti in auto: due in carcere. Avevano colpito pure il biancorosso Maita. Tra loro due lavoratori Asl e Sanitaservice. I NOMI.

Il primo giorno di Maita all'Imbriani: "Devo molto ad Auteri" - L'articolo Il primo giorno di Maita all'Imbriani: "Devo molto ad Auteri" proviene da OttoPagine. Segnala msn.com

Maita, tegola in casa Bari: forse fuori per due partite - Come si temeva, Mattia Maita dovrà fermarsi per l’infortunio subito contro la Spal. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive